Marco Rubio přijel Maďarům říct, že bez Orbána to budou mít s Trumpem těžké
Maďaři jdou do voleb, 2. díl
Americký šéfdiplomat Marco Rubio odjel z Mnichova do Budapešti (s krátkou zastávkou v Bratislavě) a pomohl premiéru Viktoru Orbánovi a jeho straně Fidesz v kampani. Ta se zatím - přes veškerou moc a prostředky partaje, která zemi vládne šestnáct let -pro Orbána nevyvíjí dobře. A Trumpova Amerika má velký zájem na tom, aby její spolehlivý spojenec, s nímž počítá ve svém projektu rozbíjení Evropské unie, vládl v Maďarsku i po dubnových volbách.
Čistě věcně byla podstatná (co je veřejně známo) jednání o dvou věcech – americkém angažmá v maďarské jaderné energetice a trvání výjimky ze sankcí na nákup ruských surovin, kterou Maďarsko má. Hlavní smysl Rubiovy návštěvy byl ale tento: sdělit maďarským voličům, že pokud Viktor Orbán už nebude premiérem, Donald Trump bude nespokojen a Maďarsko nejspíš potrestá.
Ve svém krátkém proslovu Rubio zdůraznil, že osobní vztah Orbána a Trumpa je ten nejdůležitější faktor v americko-maďarských vztazích. Co se týče výjimky ze sankcí, závisí jen na Trumpově a Orbánově vztahu. Na otázku, zda Amerika přijme případnou Orbánovu porážku ve volbách, Rubio odpověděl, že osobní vztah Trumpa a Orbána je jediný podstatný faktor v americko-maďarských vztazích. Dotázán, jak dlouho bude trvat výjimka ze sankcí, odpověděl, že je to čistě libovůle amerického prezidenta, a zopakoval že osobní vztah Trumpa a Orbána Maďarsku velmi prospívají.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu