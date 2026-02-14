Politika demoliční koule mění svět. Sílící pocit bezmoci zvyšuje touhu po destrukci a bere víru v reformy
Zpravodajství z Mnichovské bezpečnostní konference: Překonání vnitřních slabin západních demokracií je stejně podstatné jako moderní zbrojní systémy
Od roku 2016, kdy se Respekt účastní Mnichovské bezpečnostní konference, se depresivní nálada na tomto setkání prohlubuje. Cítit je to i z názvů studie, která je vždy podkladem zdejších jednání. Například v roce 2017 nesla název „Post-pravda, post-Západ, post-řád“, o rok později „Na hraně propasti – a zpět?“, v roce 2020 pak „Westlessness“ – což značilo slábnutí západní jednoty, ztrátu smyslu transatlantické aliance. A letos?
„Under destruction“ – „Uprostřed destrukce“. Podle jejích autorů jsme vstoupili do éry mezinárodní politiky, již charakterizuje demoliční koule. „Růst demoličních mužů v politice se zdá být jedním z nejvýznamnějších trendů 21. století,“ píší. Tato „touha po destrukci“ už není okrajovým fenoménem, posouvá se do mainstreamu.
Staví na resentimentu vůči předchozímu liberálnímu směřování a na zklamání z praktických, materiálních výsledků demokratického vládnutí. Podle průzkumu, který si mnichovský think tank zadal, je jen naprostá menšina obyvatel zemí G7 toho názoru, že politika současných vlád přinese příštím generacím lepší život.
Posiluje také názor, že politické struktury – domácí i zahraniční – jsou tak zbyrokratizované a omezené zákony i soudy, že není možné je postupně a pomalu reformovat, aby lépe sloužily lidem. Zároveň podle respondentů nejsou politické systémy a mezinárodní instituce schopné řešit stoupající globální rizika a důsledky masivních technologických a ekonomických změn. Roste pocit kolektivní bezmoci, kterou dokládá tento graf z podkladové studie.
