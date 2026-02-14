0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí14. 2. 20265 minut

Politika demoliční koule mění svět. Sílící pocit bezmoci zvyšuje touhu po destrukci a bere víru v reformy

Zpravodajství z Mnichovské bezpečnostní konference: Překonání vnitřních slabin západních demokracií je stejně podstatné jako moderní zbrojní systémy

Tomáš Lindner
Mnichov

Od roku 2016, kdy se Respekt účastní Mnichovské bezpečnostní konference, se depresivní nálada na tomto setkání prohlubuje. Cítit je to i z názvů studie, která je vždy podkladem zdejších jednání. Například v roce 2017 nesla název „Post-pravda, post-Západ, post-řád“, o rok později „Na hraně propasti – a zpět?“, v roce 2020 pak „Westlessness“ – což značilo slábnutí západní jednoty, ztrátu smyslu transatlantické aliance. A letos?

„Under destruction“ – „Uprostřed destrukce“. Podle jejích autorů jsme vstoupili do éry mezinárodní politiky, již charakterizuje demoliční koule. „Růst demoličních mužů v politice se zdá být jedním z nejvýznamnějších trendů 21. století,“ píší. Tato „touha po destrukci“ už není okrajovým fenoménem, posouvá se do mainstreamu.

Staví na resentimentu vůči předchozímu liberálnímu směřování a na zklamání z praktických, materiálních výsledků demokratického vládnutí. Podle průzkumu, který si mnichovský think tank zadal, je jen naprostá menšina obyvatel zemí G7 toho názoru, že politika současných vlád přinese příštím generacím lepší život.

↓ INZERCE

Posiluje také názor, že politické struktury – domácí i zahraniční – jsou tak zbyrokratizované a omezené zákony i soudy, že není možné je postupně a pomalu reformovat, aby lépe sloužily lidem. Zároveň podle respondentů nejsou politické systémy a mezinárodní instituce schopné řešit stoupající globální rizika a důsledky masivních technologických a ekonomických změn. Roste pocit kolektivní bezmoci, kterou dokládá tento graf z podkladové studie.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články