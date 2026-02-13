Rébus pro Motoristy: Turek je hodně nedůvěryhodný a hodně známý politik
Na začátku týdne jsme přinesli zprávu8 minMezi Motoristy to vře kvůli Turkovi. Nadzvedl je poslední tah s „kolotočářem“ Chladem , že část motoristického klubu už není spokojená s tím, jak stranu vede Petr Macinka. Spor o její směřování má samozřejmě středobod ve Filipu Turkovi a ve všem, co se kolem něj v posledních měsících děje. A v klubu čím dál víc zaznívají hlasy, že je potřeba nasměrovat komunikaci k tomu, co chce strana reálně prosazovat, a ne se opakovaně snažit živit spory s prezidentem.
Zajímavost tohoto dilematu není v tom, jak který člen hodnotí komunikační šum kolem Richarda Chlada coby kandidáta na ministra životního prostředí – nebo zda je, či není namístě zkoušet uspět s žalobou na ochranu osobnosti, jejíž podání na začátku roku oznámil Filip Turek. Je spíše v otázce, která většinou zaznívá na pracovních pohovorech: kde se Motoristé vidí za pět let?
Současná strategie totiž doposud dávala prostor vyniknout zejména jednomu politikovi. A je trochu jedno, že to byla spíše negativní než pozitivní reklama. Nejnovější data Centra pro výzkum veřejného mínění pak dávají tuto otázku do zajímavých souvislostí. Z dat se do titulků logicky dostalo sdělení, že Filip Turek se těší nejmenší důvěře Čechů a Češek. Zmocněnci pro klimatickou politiku a green deal nedůvěřuje 70 procent dotázaných, podobných čísel už dosahuje jen Tomio Okamura (66 procent).
