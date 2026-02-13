0:00
Astrounat Brázda
13. 2. 20264 minuty

Jak zastavit vládu, která ohrožuje bezpečnost každého z nás

Ministr Zůna seškrtal obranný rozpočet a dělá z Česka osamocený, bezbranný a bezradný cíl pro agresora

Ondřej Kundra

V době, kdy pár set kilometrů od našich východních hranic probíhá největší dobyvačná agrese od druhé světové války a Evropa hledá cesty k odstrašení putinovského Ruska, se tady děje něco fatálního. Vláda Andreje Babiše udělala takové škrty v obranném rozpočtu, že se Česko v rámci Severoatlantické aliance otevřeně přihlásilo k roli černého pasažéra. Praha momentálně vydává na obranu úplně nejméně (1,8 procenta HDP), což je něco, co samozřejmě znepokojuje naše spojence a těší naše nepřátele, ale co by také hlavně mělo zajímat zdejší veřejnost. Především na naše životy a osudy totiž toto osekávání obranyschopnosti může dřív nebo později dopadnout stejně drtivě, jako to v minulém století poznaly generace našich rodičů a prarodičů.

Jak to zastavit

Protože vojenské rozpočty dříve podceňovaly nyní tak klíčovou protivzdušnou obranu, armáda má pouze několik desítek raket na sestřelování ruských dronů a střel, které už dávno neterorizují jen Ukrajinu, ale ohrožují i sousední Polsko. Současný kabinet sice slibuje investovat do ochrany bezpečného nebe, jím sestavený obraný rozpočet mu to však neumožní. Pokud by došlo k útoku na Česko, nebudeme se mít čím bránit. A ani se kam schovat, protože zároveň chybějí kryty – a ani na jejich dobudování nebudou peníze. Podobně zranitelná jsou strategická letiště, z nichž žádné nemá efektivní protidronovou ochranu. Ruský útok na Pobaltí, Polsko a střední Evropu přitom už dávno není planým teoretizováním, jako o reálné variantě o něm mluví řada představitelů západních tajných služeb, liší se jen v časových odhadech, kdy by mohl nastat.

Rusko sice už čtvrtý rok zadržují Ukrajinci, současná vláda – a tím směrem míří i její poslední obranné škrty – jim však tento boj chce co nejvíc ztížit. Nejdříve odmítla dál přispívat na nákup klíčové součásti ukrajinské obrany – velkorážové munice – a náš nijak velký podíl přehodila na jiné země, následně s velkým humbukem a navzdory armádnímu doporučení odmítla Ukrajině poskytnout čtyři letadla L-159 důležitá v tamní obraně. Postup Ruska hlouběji do Evropy samozřejmě není nevyhnutelný, Kreml mohou odradit právě investice do obrany spojené s jasným rozhodnutím proti eventuální agresi bojovat, jenže to je přesně to, co se tu neděje.

