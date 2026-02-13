Merz: Svět se mění rychleji, než se Evropa umí přizpůsobit. Bez Ameriky se pořád neobejdeme
Zpravodajství z Mnichovské bezpečnostní konference: Kancléř přednesl německou vizi do světa nové velmocenské politiky
Co teď chce Německo? Jak nejsilnější evropská země zareaguje na divoký začátek letošního roku, kdy evropské politické špičky mluvily o možném konci NATO a o tom, že se poválečný mezinárodní řád a jeho pravidla rozpadly?
Friedrich Merz si odpověď nachystal do Mnichova a význam jeho projevu to několikrát podtrhlo. Zahájil zdejší bezpečnostní konferenci a ve stejnou hodinu vyšel anglický překlad jeho slov na webu časopisu Foreign Affairs, hlavní platformy americké (a vlastně i globální) debaty o mezinárodních vztazích. Jeho spolupracovníci – jak se Respekt doslechl z kancléřova okolí v zákulisí konference – začali projev promýšlet už kolem vánočních svátků a hlavní pasáže napsali během dlouhých letů do a z Indie v půlce ledna.
Merz sdílí nový konsenzus těchto týdnů: i podle něj svět vstupuje do nové éry velmocenského soupeření. Ubezpečil přitom, že Německo se nechce do této soutěže přidat – či přesněji, že si nechce po vzoru USA, Ruska a Číny budovat svou sféru vlivu. „Velmocenská politika v Evropě není pro Německo žádnou alternativou. Partnerské vedení: ano. Hegemoniální fantazie: ne. Nikdy více nebudeme jako Němci kráčet sami – to je trvalé ponaučení z naší historie,“ řekl kancléř. Zřejmě i proto, že s rostoucí vojenskou silou – obranný rozpočet Německa bude v absolutních číslech brzy třikrát větší než ten francouzský – a s klesajícím zájmem USA o Evropu se leckde na starém kontinentu může probudit dřímající strach z příliš silného Německa.
Následně velmi otevřeně a upřímně přiznal limity evropské politiky: „Přeskupování světa pod taktovkou velmocí probíhá rychleji a hlouběji, než se my sami dokážeme posílit.“ Ale vyvodil z toho jiný závěr než kanadský premiér Mark Carney, který nedávno v Davosu zdůraznil odklon Kanady od Trumpovy Ameriky a hledání jiných partnerů včetně těch nedemokratických. Právě kvůli tempu změn, které přesahují schopnost Evropanů k rychlé adaptaci, odmítá hlasy, které už Spojené státy nepovažují za partnera. „Chápu nepříjemné pocity a pochybnosti, které se v takových požadavcích projevují. S některými z nich sám souhlasím. Přesto však tyto požadavky (odklonu od USA – pozn. red.) nejsou domyšlené do konce,“ řekl kancléř. „Ignorují tvrdou geopolitickou realitu v Evropě. A podceňují potenciál, který naše partnerství se Spojenými státy přes všechny potíže stále má.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu