Trumpova věrná bojovnice se odmítla omluvit Epsteinovým obětem. Kauza je ve fázi informační války
Jména obětí ministerstvo spravedlnosti vedené Pam Bondi odkrylo, identitu jejich trýznitelů skrylo
Americký prezident Donald Trump neustále opakuje, že kauzu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rozdmýchávají pouze jeho kritici. Události tohoto týdne ale ukázaly, že naopak nabírá druhý dech. Americká média se plní dalšími novými zjištěními z milionů stran zveřejněných dokumentů a voliči i politici požadují po Bílém domě odpovědi, jak pokračuje vyšetřování, respektive proč chrání možné pachatele, a naopak zrazuje poškozené.
Tento postoj Trumpovy administrativy se znovu potvrdil ve středu, kdy se ministryně spravedlnosti Pam Bondi – jedna z prezidentových nejloajálnějších spojenkyň – během slyšení v Kongresu odmítla omluvit Epsteinovým obětem. Byly tu na pozvání demokratických zákonodárců a čekaly v místnosti sněmovního výboru pro soudnictví, aby si poslechly, jak případ pokračuje.
Namísto toho ale Bondi požadovala, aby se demokraté omluvili Trumpovi. Z celého slyšení se stala překřikovaná, kdy ministryně odmítla odpovídat na otázky Kongresu a za pomatence označila i republikány, kteří počínání současné administrativy v celé kauze kritizují.
Někdejší prokurátorka se v Kongresu zpovídala čtyři hodiny. Měla vysvětlit i to, jak prezident zneužívá její ministerstvo spravedlnosti, aby se mstil svým kritikům, nebo jak úřad překračuje pravomoci dané ústavou, ale celému slyšení dominovalo to, jak postupovala ve zveřejňování dokumentů kolem kauzy někdejšího Trumpova blízkého přítele Epsteina, který ve vězení v roce 2019 spáchal sebevraždu. Jeho vlivová síť se opírala o dlouhodobý organizovaný sexuální obchod s nezletilými dívkami krytý penězi, vlivem a kontakty na mocné lidi.
