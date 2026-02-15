0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
15. 2. 2026

Babiš vyrazil proti médiím

Česko kopíruje manuál autoritářů: Soukromá média zpochybnit, veřejnoprávní ovládnout

František Trojan
,
Filip Zelenka

Andrej Babiš vyhrál volby, sehnal koaliční partnery a díky tomu složil vládu opřenou o 108 hlasů. Opozice je rozdrobená a zatím nenašla recept na překotné dění, pro vládnoucí kabinet tak zatím není hrozbou. Možná proto Babiš ve svém projevu na sněmu hnutí ANO představil svého nového úhlavního nepřítele – média. Podle něj jsou to právě deníky, týdeníky, televize, rádia i internetové servery hlavního proudu, kdo s ním neustále vede neférový boj a snaží se jej vystrnadit z politiky. Takže, říká Babiš, je třeba s tím něco dělat a tohoto protivníka zkrotit. 

Zní to jako vyhlášení války a pravděpodobně to jím i je. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě směřuje k ovládnutí veřejnoprávních médií po slovenském vzoru – tedy ke zrušení koncesionářských poplatků, navázání financování na vývoj HDP a následné změně obsazování vedoucích pozic. Tamní ministryně kultury Martina Šimkovičová předala na nedávné návštěvě slovenské know-how svému českému protějšku Otovi Klempířovi. Česká televize a Český rozhlas tak přijdou o výsadu koncesionářských poplatků, kterými si je dosud platili sami občané a tím je odkláněli od závislosti na vůli státní moci. 

Nejde ale jen o často propíraná veřejnoprávní média. Andrej Babiš v rétorické rovině mnohem více útočí na zpravodajské servery ze stáje soukromého Seznamu – Seznam Zprávy a Novinky.cz. Označuje je za prolhané, manipulativní, nepřátelské a naposledy rovněž zkorumpované – a to i přesto, že jeho právníkům už před několika měsíci dorazila předžalobní výzva, která ho měla upozornit na to, že vedení i majitel Seznamu jsou připraveni se proti jeho útokům bránit u soudu. Co znamená návrat Andreje Babiše k moci pro média a jejich svobodu? 

Od říjnových voleb v loňském roce Babiš zaútočil ve videích na sociálních sítích na média patnáctkrát...
... z toho desetkrát byly cílem právě

