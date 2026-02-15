0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura15. 2. 20268 minut

Branko Jelinek: Navždy s jedním osamělcem

Česko-slovenský tvůrce ovládl komiksové ceny Muriel s nejnovější inkarnací svého protagonisty Oskara Eda

Kateřina Čopjaková

Aktualizace, 20. 2. 2026: Branko Jelinek proměnil všechny své nominace na cenu Muriel - za nejlepší kresbu, scénář i komiksovou knihu. V Praze žijící slovenský výtvarník si za svůj román Oskar Ed: Můj nejlepší přítel navíc odnesl i Cenu české akademie komiksu. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 59 původních prací včetně krátkých a studentských komiksů.

„Co to je?“ To byla první reakce, kterou česko-slovenský tvůrce Branko Jelinek (48) slyšel od své nakladatelky na nový komiks – a nebyla jediná, kdo po prvním čtení zůstal zaskočený. I on sám v tu chvíli zaváhal, jestli tentokrát přece jen nezašel příliš daleko, ale rychle převážil pocit, že došel přesně tam, kam zamýšlel. „Chtěl jsem, aby ten komiks byl jako melodie, báseň, něco s větší mírou abstrakce,“ přibližuje svůj záměr autor, u jehož komiksů se stalo pravidlem nakonec chápat, že jsou výjimečné, přestože jim někdy ještě úplně nerozumíme. 

↓ INZERCE

Na jeho další knihu si fanoušci zvykli čekat roky.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články