Branko Jelinek: Navždy s jedním osamělcem
Česko-slovenský tvůrce ovládl komiksové ceny Muriel s nejnovější inkarnací svého protagonisty Oskara Eda
Aktualizace, 20. 2. 2026: Branko Jelinek proměnil všechny své nominace na cenu Muriel - za nejlepší kresbu, scénář i komiksovou knihu. V Praze žijící slovenský výtvarník si za svůj román Oskar Ed: Můj nejlepší přítel navíc odnesl i Cenu české akademie komiksu. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 59 původních prací včetně krátkých a studentských komiksů.
„Co to je?“ To byla první reakce, kterou česko-slovenský tvůrce Branko Jelinek (48) slyšel od své nakladatelky na nový komiks – a nebyla jediná, kdo po prvním čtení zůstal zaskočený. I on sám v tu chvíli zaváhal, jestli tentokrát přece jen nezašel příliš daleko, ale rychle převážil pocit, že došel přesně tam, kam zamýšlel. „Chtěl jsem, aby ten komiks byl jako melodie, báseň, něco s větší mírou abstrakce,“ přibližuje svůj záměr autor, u jehož komiksů se stalo pravidlem nakonec chápat, že jsou výjimečné, přestože jim někdy ještě úplně nerozumíme.
Na jeho další knihu si fanoušci zvykli čekat roky.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu