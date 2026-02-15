0:00
0:00
Kultura15. 2. 20262 minuty

Album týdne: Hudba Mandy, Indiana je obrannou reakcí na všechna nebezpečí dnešního světa

Pavel Turek

Kapela Mandy, Indiana zachází ráda do extrémů. Hned na úvod jejího nového alba URGH se symbolicky přiřítí čtyři jezdci Apokalypsy, a to ve skladbě nazvané podle Ruskem anektovaného ukrajinského přístavu Sevastopol. Zkáza, destrukce a násilí jsou v tvorbě této manchestersko-berlínské čtveřice všudypřítomné. To ale neznamená, že by poslech její hudby vedl k pocitům beznaděje. Naopak tvrdé industriální rytmy a kurážný projev francouzsky zpívající Valentine Caulfield představují moment probuzení vzpoury u někoho, kdo byl dotlačen ke zdi, a tudíž si uvědomuje, že už není kam couvat. 

