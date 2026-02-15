Moudrý muž „ví, že nic neví“. Z Macinky v Mnichově sálal přesný opak
Ministr zahraničí na bezpečnostní konferenci sebevědomě pronášel klišé klausovské pravice – a tato forma byla v jistém ohledu horší než obsah
„Jste velký tak, jak je velký váš protivník,“ napsal Petr Macinka v už proslulých esemeskách Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. A o sobotní noci v útrobách hotelu Bavorský dvůr šéf naší diplomacie podle této vlastní logiky ještě povyrostl. Na panelu věnovaném hodnotovému rozkolu v rámci Západu se pustil do hádek s Hillary Clinton a Radosławem Sikorským. Co o nás prozradil?
Macinkova slova nestojí za dlouhé převyprávění. Tak jen na ukázku: Že Ukrajina bojuje za naše hodnoty i za naši svobodu, jak tvrdila Clinton? Macinka hned reagoval, že hlavně bojuje sama za sebe a někteří lidé na Západě se snaží pomoc napadené zemi zneužít pro sebe. „Prostě ho nemáte ráda,“ vmetl bývalé americké ministryni zahraničí, když ostře kritizovala Donalda Trumpa. „Ano,“ odvětila – nemá ho ráda kvůli škodám, které působí Americe i světu. A když se pak exministryně rozčílila, tak jí frackovsky namítl, že je nějaká nervózní.
Jako pravděpodobně historicky první politik dokázal na hlavní panel bezpečnostní konference vnést myšlenku, že "existují pouze dvě pohlaví". Zaujal též objevem, že je nefér mluvit o fašismu některých západních politiků a stran, protože fašismus přece skončil po druhé světové válce. Na světové scéně také představil ideologii Institutu Václava Klause o nedemokratičnosti Evropské unie – kterou mu pak polský ministr zahraničí Sikorski rozebral na kousky, až Macinka závěrem kapituloval: „Neříkám, že EU je nedemokratický systém.“
Jestli podle Sokrata moudrý muž „ví, že nic neví“, tak z Macinky v Mnichově sálal přesný opak. Bez pokory, s maximálním sebevědomím pronášel na světové scéně klišé české klausovské pravice – zatímco celý sál vnímal jejich omezenost, nepravdivost, provinčnost. A tato forma byla v jistém ohledu ještě horší než obsah.
