Politice nerozumím, ale teď vám řeknu, co jsem se na TikToku dočetla o sionismu
Opatrný distanc Pirátů od influencerky Sugar Denny ukazuje rizika nových forem politického marketingu
Krach spolupráce mladé influencerky Denisy Kouřílkové s Pirátskou stranou v ruchu vládní agendy a globálních událostí trochu zanikl. Přesto jde možná o přelomový okamžik tuzemské politiky. Možnost využití známých digitálních tvůrců a tvůrkyň je pro současné politiky velmi lákavá (zejména poté, co společnost Meta na svých sítích pod tlakem zcela zakázala klasickou placenou politickou reklamu). Zároveň rozkol, který před pár dny způsobilo jedno nešťastné hodinové video, vypovídá hodně o hledání nových forem politické reklamy a marketingu. A především o tom, že i v české společnosti zeje víc informačních propastí, než si obvykle připouštíme.
Nic jsem nenašla. Nic!
V polovině ledna zveřejnila Denisa Kouřílková vystupující pod přezdívkou Sugar Denny hodinové video nazvané ZIONISMUS: Jak vzniklo nejkontroverznější politické hnutí moderní historie. Jednalo se o čtvrté video na kanálu nazvaném „tajny uzivatel“, který si úspěšná tvůrkyně na YouTube založila loni v červenci. V úvodním příspěvku vysvětlila, že sice není všeobecně považována za člověka „způsobilého mluvit o politice“ (třeba proto, že má ukončené pouze základní vzdělání), zároveň však cítí potřebu se jako osoba s „relativně velkou platformou a vlivem na tuto generaci“ věnovat vedle svého běžného obsahu také něčemu „opravdu důležitému“.
Tvorba Sugar Denny zahrnuje vše možné od videoblogů o jejím každodenním životě přes testování kosmetiky po reakce na reality show a během několika let jí vynesla solidní relevanci. Napříč sítěmi postupně nasbírala stovky tisíc sledujících: na YouTube ji aktuálně sleduje 229 tisíc sledujících, na Instagramu 115 tisíc.
