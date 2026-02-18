Různé je dobré, a proto toho máme dost
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vždycky, když přemýšlím, o čem napsat vzkaz, podívám se na naší homepage, a hledám vzorec posledních dnů - a většinou ho najdu. Rozhovory. Tomio Okamura. Reportáže.
Teď jsem se podíval a žádný vzorec jsem nenašel. A o tuhle radost, kolik různých věcí se mým kolegům povedlo v posledních dnech napsat a vám přinést, se s vámi chci podělit.
Politici si (stejně jako firmy, stejně jako celý marketingový svět) oblíbili influencery. Lidi, kteří jsou buď zajímaví, nebo nejsou zajímaví, ale jsou něčím přitažliví, nebo, a to je pro mě vůbec největší záhada, lidé, kterým k pozornosti stačí, že jsou. Pozornost je klíčové slovo a klíčová komodita, a influenceři jí mívají mnohost. Nese to s sebou i rizika, jak nedávno zjistili Piráti, protože hlavním zájmem influencera je pečovat o svou značku, můžete se s ním chvíli vést, ale značka bude mít vždycky přednost. A tak se třeba, jako influencerka Sugar Denny, rozhodnete, že vám pomůže, když zabrousíte do “důležitých věcí”. A natočíte mimózní video o sionismu, neboli, jak říká sama influencerka, zionismu. Sítě a některé jejich hvězdy jsou zkrátka složitý svět.
