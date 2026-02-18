Seriály na únor: Polská doktorka proti aparátčíkům, návrat mupetů i vtipných doktorů
Není to zdaleka poprvé, kdy se ve výběru objevuje seriál z polské produkce vyrobený pro Netflix. Přítomnost a investice streamovací platformy polské audiovizi sluší a nejnovější počin Olověné děti o kauze dětí otrávených těžkým kovem, kterou se komunistický režim snažil v sedmdesátých letech ututlat, rozšiřuje trend seriálových ohlížení se do (často temné) minulosti země. Na stejné platformě je k vidění nový počin severoirské autorky a shorunnerky Lisy McGee, komedie říznutá fraškou a záhadou Jak se dostat z Belfastu do nebe. Premiéru má v únoru také další počin z dílny zavedené značky Ryan Murphy – tentokrát tvůrce bruslí na tenkém ledě politiky a bulváru zpracováním milostného vztahu jednoho člena z klanu Kennedyů.
The Muppet Show (Disney+, 4. 2.) Kermit, Miss Piggy, Gonzo a chytlavé songy jsou zpět. Po půlstoletí se na televizní obrazovky – byť jen na jeden večer – vrací ikonická varietní The Muppet Show se svébytnými plyšovými postavami-maňásky Jima Hensona. Pořad, který se poprvé vysílal v roce 1976, se odehrával na jevišti a v chaotické divadelní šatně, kde se řeší rozkošně dramatické vztahy, stejně jako pořadí a kvalita výstupů – a kde pestrobarevná parta chystá pro netrpělivé, nadšené a někdy kritizující publikum představení sestavené ze scének a písniček. Každá epizoda měla živého hvězdného hosta od Eltona Johna po Joan Baez. Tím letošním je zpěvačka Sabrina Carpenter, jejímž největším idolem je diva Miss Piggy. Výstřední, radostný, originálu nebývale věrný třicetiminutový díl – který tím pádem nejvíc oslovuje fanoušky show – stojí hlavně na nových verzích starých dobrých hitů (myšleno těch hudebních i těch hereckých). Což ale může být přesně to, co publikum právě potřebuje.
