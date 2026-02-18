Ranní postřeh Martina Bútory: Jak zvyšovat odolnost proti zlu
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Zvykli jsme si, že proti způsobu vládnutí současné slovenské garnitury se vymezují opoziční politici a političky, občanští aktivisté organizují mítinky po celém Slovensku. Početná kulturní obec se postavila proti destrukci kulturního a kreativního sektoru, připravila desítky uměleckých prezentací, jakož i masové protesty, hromadné připomínky zákonů či žaloby. Studenti spustili „křídovou revoluci“, nápisy na chodnících vyjádřili svůj nesouhlas s politickým směřováním Slovenska. Odpor vůči vládě projevilo několik stavovských a profesních organizací, přes 850 psychiatrů a psychologů v otevřeném dopise kritizovalo premiérovo působení ve veřejném prostoru a navrhlo mu, aby zvážil odchod z vrcholné politiky.
Všichni zmiňovaní byli nepochybně důležití při posilování odolnosti společnosti proti autoritářským praktikám, i když ve velké většině nedokázali změnit tažení vládního aparátu. Nyní se však do tohoto souboje výrazněji zapojili soudci a prokurátoři.
Mluvit o tom, že „právní stát se vrací“, je poněkud přehnané, avšak konstatovat, že „Ficův válec se zasekl“ či přesnějším právnickým jazykem „soudní a prokurátorská moc brání ústavnost a zákonnost před Národní radou“, sedí přesně.
Pro vysvětlení, někdejší Národní kriminální agentura v rámci akce Očistec zadržela v roce 2020 několik bývalých policejních funkcionářů včetně policejního exprezidenta Tibora Gašpara. Skupina měla podle obžaloby působit kolem nitranského podnikatele Norberta Bödöra. Prokurátor podal na konci roku 2021 obžalobu na jedenáct obviněných lidí za celkem dvacítku skutků. Ti podle obžaloby v součinnosti bývalým speciálním prokurátorem Dušanem Kováčikem řídili bezpečnostní složky jako jednu velkou zločineckou skupinu, a osobám zapojeným do této činnosti dokonce rozdělovali vánoční odměny ve výši od 1000 do 5000 eur. Pokud by v kauze Očistec padl odsuzující verdikt, šlo by o závažný důkaz o tom, že jsme žili v „mafiánském státě“.
