Ukrajinský ministr obrany Fedorov chtěl čtyřikrát mluvit se Zůnou. Češi neměli zájem
Proč se šéf obrany dosud nesetkal se svým protějškem
Ukrajinskému ministru obrany Mychajlu Fedorovovi se přes opakované pokusy nedaří sejít se se svým českým protějškem Jaromírem Zůnou. Zdroje Respektu z vlády a diplomacie tvrdí, že Ukrajinci už čtyřikrát neformálně zjišťovali, zda by se mohlo jednání uskutečnit na některé z akcí, kde se oba objeví – jde především o setkání ministrů obrany NATO nebo takzvaný ramsteinský formát, kterého se účastní širší uskupení zemí pomáhajících Ukrajině. Nikdy však z Česka nedostali kladnou odpověď.
„Ukrajinská strana se opakovaně snažila, ale nikdy to nikam nevedlo,“ potvrzuje jeden z informovaných lidí. „Naposledy měli oba ministři možnost setkat se minulý týden v Bruselu. České ministerstvo obrany ale nemělo zájem. Z naší strany je to zatím stoprocentní vymlčení,“ doplňuje jeden z diplomatů.
Fedorov byl do úřadu jmenován ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským letos v lednu a patří k okruhu jeho nejbližších spolupracovníků. Jako jednu ze svých priorit uvedl, aby ukrajinská armáda každý měsíc vyřadila z boje 50 tisíc ruských vojáků, což by byly pro Kreml dlouhodobě neudržitelné ztráty. Mohly by tak Moskvu donutit, aby usedla k jednacímu stolu a za zprostředkování USA a Evropy přistoupila na nějakou formu kompromisní dohody o příměří nebo ukončení války. To Rusko stále odmítá.
Aby Fedorov, a tím pádem i Zelenskyj v této strategii uspěli, potřebují, aby byla ukrajinská armáda co nejlépe vyzbrojená. Proto se ukrajinský ministr už za krátkou dobu, co je v úřadě, setkal při bilaterárních jednáních s většinou svých protějšků. Zůna, kterého do vlády nominovala proruská SPD, jež odmítá jakoukoli pomoc Ukrajině, však mezi nimi stále není, i když spolu byli ministři před několika dny v Bruselu na dvou společných akcích.
