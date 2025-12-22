Jindřich Rajchl je připraven převzít obranu. Prezident k tomu nevidí důvod
Vláda stará pár dní řeší svou první krizi. Někteří politici SPD chtějí kapitulaci Ukrajiny, a tudíž konec české pomoci
Takovou situaci ještě Česko nezažilo: jedna z vládních stran zakázala ministrovi, kterého si sama vybrala, aby se vyjadřoval k tématům, jež bezprostředně souvisejí s jeho rezortem. Šéf obrany Jaromír Zůna podle SPD nesmí veřejně mluvit o Ukrajině, a dokonce musel odvolat svůj plán zemi navštívit. Došlo k tomu poté, co Zůna Respektu sdělil, že nemá nic proti vyzbrojování Ukrajiny velkorážovou municí, a Rusko označil za „agresora“. Odteď má v těchto věcech mlčet, jestli si chce udržet vládní křeslo. Pondělní tisková konference naznačila, že ministr poslechl.
Zásadní pomoc pro Kyjev
Ministr Zůna je ve vládě za SPD - a právě politici této strany a její stoupenci zveřejňovali na sítích a v médiích překvapení a zděšení, že na své první tiskové konferenci podpořil další pomoc Ukrajině. Zmiňoval konkrétně pokračování tzv. muniční iniciativy – vyzbrojování Moskvou napadené země velkorážovou municí. A také řekl, že nemá problém s nákupem amerických letounů F-35, jež SPD rovněž odmítá.
„V zásadě muniční iniciativu nezpochybňuje nikdo, tedy ani já ne, jde jen o proces jejího řízení – jakým způsobem dál do budoucna pokračovat. Muniční iniciativa je společné rozhodnutí vlády,“ řekl Respektu Zůna v odpovědi na otázku, jak se k muniční iniciativě staví. Právě jeho ministerstvo administruje nákup munice po celém světě za dárcovské příspěvky západních zemí. Česko dosud přispívalo menší částkou.
