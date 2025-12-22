0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko22. 12. 20256 minut

Jindřich Rajchl je připraven převzít obranu. Prezident k tomu nevidí důvod

Vláda stará pár dní řeší svou první krizi. Někteří politici SPD chtějí kapitulaci Ukrajiny, a tudíž konec české pomoci

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Takovou situaci ještě Česko nezažilo: jedna z vládních stran zakázala ministrovi, kterého si sama vybrala, aby se vyjadřoval k tématům, jež bezprostředně souvisejí s jeho rezortem. Šéf obrany Jaromír Zůna podle SPD nesmí veřejně mluvit o Ukrajině, a dokonce musel odvolat svůj plán zemi navštívit. Došlo k tomu poté, co Zůna Respektu sdělil, že nemá nic proti vyzbrojování Ukrajiny velkorážovou municí, a Rusko označil za „agresora“. Odteď má v těchto věcech mlčet, jestli si chce udržet vládní křeslo. Pondělní tisková konference naznačila, že ministr poslechl.

Zásadní pomoc pro Kyjev

Ministr Zůna je ve vládě za SPD - a právě politici této strany a její stoupenci zveřejňovali na sítích a v médiích překvapení a zděšení, že na své první tiskové konferenci podpořil další pomoc Ukrajině. Zmiňoval konkrétně pokračování tzv. muniční iniciativy – vyzbrojování Moskvou napadené země velkorážovou municí. A také řekl, že nemá problém s nákupem amerických letounů F-35, jež SPD rovněž odmítá. 

↓ INZERCE

„V zásadě muniční iniciativu nezpochybňuje nikdo, tedy ani já ne, jde jen o proces jejího řízení – jakým způsobem dál do budoucna pokračovat. Muniční iniciativa je společné rozhodnutí vlády,“ řekl Respektu Zůna v odpovědi na otázku, jak se k muniční iniciativě staví. Právě jeho ministerstvo administruje nákup munice po celém světě za dárcovské příspěvky západních zemí. Česko dosud přispívalo menší částkou.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články