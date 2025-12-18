Čínský trh s elektromobily se hroutí
Ale pro Peking to není problém. Udržuje při životě krachující firmy, aby zničil automobilky v Evropě a v USA
V Číně můžete koupit hodně zlevněný „ojetý“ elektromobil, kterým ve skutečnosti nikdy nikdo nejezdil. Čínští výrobci automobilů, kteří se na vysoce konkurenčním trhu zoufale snaží splnit vlastní prodejní cíle, nabízejí auta prodejcům, kteří je pak zaregistrují jako „prodaná“ – i když si je ve skutečnosti žádný zákazník nekoupil. A prodejci, kteří mají na skladě tyhle na papíře prodané vozy, je pak nabízejí jako „ojeté“, často za nižší cenu. Tahle praxe je tak rozšířená, že se ji komunistická strana snaží zastavit. Partajní deník The People’s Daily si na začátku tohoto roku stěžoval, že nafukování prodejů „narušuje normální tržní pořádek“, a kritizoval firmy za „datové modlářství“.
Takový signál vážných problémů v čínské branži elektromobilů může znít v Americe i jinde překvapivě. Čínské elektromobily se staly symbolem zdánlivě nezastavitelného vzestupu země na světové scéně. Řada pozorovatelů říká, že jejich rostoucí popularita dokazuje, že Čína vede v závodech o dominanci ve výrobě nových technologií. Ty samé elektromobily však v Číně ukazují něco úplně jiného: zásadní hrozbu, kterou pro Čínu i celý svět představuje zvyk Pekingu ovlivňovat chování trhů.
Povolené slovo pro průšvih
Zdá se, že čínský byznys s elektromobily – nafouknutý nadměrnými investicemi, pokřivený vládními zásahy a sužovaný těžkými finančními ztrátami – je odsouzen k pádu. Automobilky jsou zaklesnuté v nelítostném boji o přežití. Wej Ťien-ťün, šéf firmy Great Wall Motor, v květnu varoval, že čínský automobilový průmysl se propadl do finanční krize, „jen se to ještě neprojevilo“.
