Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
18. 12. 20255 minut

Co zažívají indičtí agenti v Karáčí

Garrigue: Mírové jednání o Ukrajině – Blokáda Venezuely – Film jako frontová linie

Dominika Perlínová
,
Marek Švehla

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Nového Dillí,

zatímco Evropa, Spojené státy i napadená Ukrajina intenzivně řeší, jak se ubránit Rusku nebo jak invazi a zabíjení zastavit úplně, v Asii se vedou války kulturní. A to doslova. Kolega Marek Švehla popisuje osud nového indického filmu, který si bere inspiraci ze skutečné nevraživosti mezi Indií a sousedním Pákistánem a brnká tak silně na nacionalistickou strunu, že byl v sousední zemi zakázán. Nejprve je tu ale světové dění.

