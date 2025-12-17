Jak mocný úředník Mlsna zakleknul na Seznam
Krajský soud v Brně označil postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za absurdní
Loni v říjnu bylo v sídle české technologické společnosti Seznam na pražském Andělu hodně rušno – v tamních kancelářích po tři dny pátrali úředníci ÚOHS po důkazech podpírajících jejich podezření, že Seznam možná zneužívá svou dominantní pozici na trhu. Co našli, není úplně jasné, ale ani důležité: postup mocného úřadu v kauze Seznam označil letos v květnu Krajský soud v Brně za „absurdní“ a zakázal mu nakládat s důkazy, které nashromáždil během místního šetření. Nyní je celý rozsudek k dispozici a dává nahlédnout do práce klíčové instituce, jež má vliv na byznys, veřejné zakázky i chod státu.
Porušuje, či neporušuje?
ÚOHS, který už pět let vede kariérní úředník Petr Mlsna, se konkrétně zabýval domovskou stránkou Seznamu – tedy webovou stránkou, kde se kromě služeb pocházejících přímo z dílny Seznamu koncentrují i zprávy z vícero zpravodajských webů. Jedné z externích firem, jež chtěla mít své články umístěné na domovské stránce Seznamu, se ale nelíbila cena, kterou je za to nutné platit. Česká internetová jednička si totiž pro umístění článků na své homepage klade přísné podmínky – například požaduje 70 procent z částky, kterou daný web získá z inzerce, a stanovuje i další závazná pravidla. Princip je jednoduchý – Seznam díky své silné pozici dodá webu návštěvníky a na oplátku chce od vlastníka podíl z reklamních příjmů.
Nicméně společnosti Variety Style podnikatele Vlastimila Vachty se podmínky nelíbily a domnívala se, že tímto způsobem Seznam zneužívá svou pozici na trhu. Firma se proto v roce 2022 obrátila na ÚOHS, který se začal podnětem zabývat. To trvalo dva roky. Během té doby si ÚOHS čtyřikrát vyžádal informace od Seznamu – třeba ohledně obchodního modelu, kdo jsou největší externí partneři firmy a jaké musí platit poplatky – a stejně tak si další detaily, jako třeba právě podmínky pro externí weby, ověřoval u dalších hráčů na trhu a shromažďoval veřejně dostupné údaje, například data o návštěvnosti tuzemských webů.
