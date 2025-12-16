Čeho se dočkáme od nové vlády? Něco víme, u klíčových věcí nás čeká překvapení
Nacionalisticky konzervativní kabinet Andreje Babiše se ujal moci
Možná ještě nikdy v porevolučním Česku nepanovalo tak velké napětí kolem toho, co vlastně bude nastupující vláda dělat. Rozpaky nepomáhají rozptýlit otázky na premiéra (na téměř žádné neodpovídá), na ministry (bojí se něco konkrétního říct) ani pohled do psaného programového prohlášení (je plné nejasností a rozporů).
Nechceme zbraně, ale vlastně jo
Nejmarkantnější ukázkou je to, co se teď řeší s největší mírou naléhavosti – obrana státu. Babišova vláda vstupuje do úřadu s pověstí odpůrce nákupu zbraní, jak jej realizovala vláda Petra Fialy. A také odpůrce zvýšení výdajů na obranu, jak jej požaduje ruská hrozba a Babišův politický vzor – Donald Trump. Zároveň nová česká vláda slibuje – byť to neříká otevřeně – velké výdaje. Chce „budovat armádu na principu výstavby celkových sil“. O kus dál slibuje „budovat armádu schopnou zajistit obranu teritoria a vzdušného prostoru České republiky“.
Přitom nic takového jako „celkové síly“ schopné ubránit území státu dosud nemáme nejen my, ale žádné evropské státy kromě Velké Británie (ostatní státy spoléhají na společnou obranu). Nová vláda tedy plánuje takovou armádu, která se bez nákupu nových zbraní – tou samou vládou ovšem odmítaných – neobejde.
