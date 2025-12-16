Nová koalice shání slovenské ministry se stejnými názory Zn. Zástup
Plamínková: Motoristé neuspěli s nápadem, že by nás na jednání ministrů životního prostředí v Bruselu zastoupil Slovák Taraba
Ministra životního prostředí Petra Macinku (Motoristé) měl na úterním jednání v Bruselu zastoupit slovenský ministr Tomáš Taraba. Nápad ale neprošel. Přání, aby Česko na ministerském jednání zastupoval zástupce jiného státu, prý vyslovil Filip Turek, kandidát Motoristů na ministra tohoto resortu. Za Česko tak nakonec jednal stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý. Přesto celá příhoda leccos ukazuje.
Jak uvedl server Novinky, Macinka ani mluvčí českého ministerstva životního prostředí doposud neodpověděli na dotaz, proč nakonec došlo ke změně. Důvodem původního návrhu bylo, že Macinka, (patrně) prozatímní ministr životního prostředí, místo jednání zamíří na návštěvu Slovenska.
Podle znalců fungování Unie byl totiž nápad velice nestandardní. Pověření politika, aby reprezentoval jiný stát, je podle nich běžné na jednáních vrcholných představitelů zemí – tedy premiérů nebo prezidentů, na ministerských radách nikoli. Na nich většinou ministra zastoupí náměstci nebo velvyslanci. Proč se představitelé nové vlády nechtěli držet zavedených zvyklostí, není zřejmé.
Situace je o to podivnější, kdo měl politiku životního prostředí Česka reprezentovat na evropské úrovni. Taraba doposud vyčníval zejména tím, že z úřadu odvolal schopné lidi a odborníky, například v řadách ředitelů národních parků, a místo nich dosadil lidi s často podivnou kvalifikací. V jeden moment tak například Tatranský národní park vedl Peter Olexa odsouzený za pytláctví. Taraba současně zpochybňuje klimatickou změnu a s vědou vstupuje do konfliktu i u dalších témat – například když vysvětloval, že očkování proti covidu-19 způsobuje neplodnost.
