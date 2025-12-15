Pošleme starostu Budapešti do vězení, vyplatí se to?
Garrigue: Nový chilský prezident - Pussy Riot extremistickou organizací v Rusku - Soud se starostou Budapešti
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Budapešti,
starostu hlavního maďarského města možná čeká soud – za to, že v červnu uspořádal pochod hrdosti, a to přesto, že strana Fidesz v čele s premiérem Viktorem Orbánem tuto akci letos zakázala. Na akci nicméně dorazily desítky tisíc lidí. Víc v textu Tomáše Brolíka – teď ještě rychle na světové dění.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu