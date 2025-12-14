0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura14. 12. 20252 minuty

Audio týdne: Kde se toulá první republika. Rozhlasová novinka úspěšně navazuje na legendární pořad o naší historii

Erik Tabery

Rozhlasové Toulky českou minulostí, které se vysílaly v letech 1995–2018, patří nezpochybnitelně ke zdejším mediálním pokladům. Navázat na tak výrazný projekt byla náročná výzva, ale pořadu Toulky první republikou se to podařilo. Od letošního února běží na Českém rozhlase Dvojka a podobně jako jeho předchůdce se snaží na různých příbězích vyprávět naši historii, tentokrát konkrétně v letech 1918–1938.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články