Kultura14. 12. 20252 minuty
Audio týdne: Kde se toulá první republika. Rozhlasová novinka úspěšně navazuje na legendární pořad o naší historii
Rozhlasové Toulky českou minulostí, které se vysílaly v letech 1995–2018, patří nezpochybnitelně ke zdejším mediálním pokladům. Navázat na tak výrazný projekt byla náročná výzva, ale pořadu Toulky první republikou se to podařilo. Od letošního února běží na Českém rozhlase Dvojka a podobně jako jeho předchůdce se snaží na různých příbězích vyprávět naši historii, tentokrát konkrétně v letech 1918–1938.
