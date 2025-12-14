0:00
0:00
Kultura14. 12. 20253 minuty

Výstava týdne: Unikátní dialog filmařky Adély Babanové a malíře Daniela Pitína nás přivádí do světa, kde neplatí běžná pravidla

Jan H. Vitvar

Žijí spolu, mají spolu děti a teď spolu také tvoří. Tedy svým způsobem: díla Adély Babanové (45) a Daniela Pitína (48) vznikají separátně, ona točí filmy, on maluje, tvorba je to nicméně vzájemně silně provázaná, což nyní v Galerii města Plzně potvrzuje výstava Can you hear me?, kterou můžeme považovat za jejich společné dílo. Ať už jde o zdůraznění oboustranné inspirace či o architekturu výstavy z dílny Tomáše Svobody, která pomocí vlnících se závěsů propojuje videa s obrazy v jeden funkční celek.

