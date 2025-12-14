0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Literární příloha14. 12. 20259 minut

Paní Kropenatá

Tereza Smetanová

Poprvé jsem ji potkala ve frontě na pokladnu. Dloubala mi do zad štanglí vysočiny a do kabelky mi nastrčila Hugo Bosse. Když mě zatýkali, přejela mi nohy kostkovanou jezdící taškou. Od té chvíle svět přestal být tím, čím býval. Byl to svět paní Kropenaté.

Jak paní Kropenatá umřela

Toho dne se paní Kropenatá probudila a za dvě minuty nato umřela.

