Advokát Babiše ml. i Šimáčková Laurenčíková kandidují na ombudsmana. U poslanců ale nejspíš uspějí jiní
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor se Silvií Lauder
Výtah Respektu: V úterý bylo ve sněmovně několikahodinové veřejné slyšení kandidátů a kandidátek na funkci ombudsmana, kteří představili své pohledy na činnost veřejného ochránce práv. Dolní komora o něm bude hlasovat v dubnu. Z iniciativy prezidenta, Senátu nebo konference rektorů jsou nominováni někdejší ústavní soudce Jaromír Jirsa, nynější zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm, právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská, advokát Vítězslav Dohnal a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Kdo z nich má největší šanci nahradit Stanislava Křečka? Je tato funkce apolitická? A jaký vliv mají sympatie ze strany vládní koalice, která má v dolní komoře většinu? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě Silvie Lauder.
