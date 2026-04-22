Trump lže Američanům o financování nejvelkolepějších oslav v historii USA
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou
Výtah Respektu: Zatímco v podstatě celý svět čeká, jaký bude další nečekaný (a mnohdy nepochopitelný) krok Donalda Trumpa a jak to ovlivní nejen světovou bezpečnost, ale i ekonomiku, jeho administrativa může pokračovat s výstavbou části tanečního sálu Bílého domu za v přepočtu 8,5 miliardy korun. Tento týden o tom rozhodl odvolací soud, který tím pozastavil rozhodnutí jiného soudu. Přestože Trump tvrdí, že přestavba je důležitá právě i z bezpečnostních důvodů, kritici namítají, že k tomu není potřeba taneční sál. Souvisí to tedy s pompézními oslavami 250. výročí vzniku Spojených států, které šéf Bílého domu označil za nejvelkolepější v historii USA? Jaké události k tomu proběhnou a kdo je zaplatí? A co na to běžní Američané a Američanky, jejichž ekonomická situace se zhoršuje? I o tom mluví Dominika Perlínová ve středeční epizodě.
