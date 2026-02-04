Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
9. 4. 202622 minut

Ředitel ČT jde za Klempířem. Ve volbě radních mezitím paktují zástupci vlády a opozice

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Rada ČT se v týdnu mimořádně sešla kvůli vládou navrhovaným změnám ve financování veřejnoprávní televize. Radní se důrazně ohradili proti tvrzení, že hospodaření České televize není pod kontrolou, a také proti tomu, že by ČT měla dost rezerv k udržení současného rozsahu výroby v případě, že by se příjmy vrátily na úroveň z roku 2024, jak avizoval Tomio Okamura nebo Patrik Nacher. Byla radními shoda? Jaké informace nyní k úpravám ve financování České televize a Českého rozhlasu máme? Proč poslanci ODS hlasovali při volbě finalistů na obsazení volných míst v Radě ČT pro zástupce ANO? A s čím jde generální ředitel televize za ministrem kultury? I na tyto otázky odpovídá ve čtvrteční epizodě František Trojan.

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

416 článků
416 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články