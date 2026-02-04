Ředitel ČT jde za Klempířem. Ve volbě radních mezitím paktují zástupci vlády a opozice
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem
Výtah Respektu: Rada ČT se v týdnu mimořádně sešla kvůli vládou navrhovaným změnám ve financování veřejnoprávní televize. Radní se důrazně ohradili proti tvrzení, že hospodaření České televize není pod kontrolou, a také proti tomu, že by ČT měla dost rezerv k udržení současného rozsahu výroby v případě, že by se příjmy vrátily na úroveň z roku 2024, jak avizoval Tomio Okamura nebo Patrik Nacher. Byla radními shoda? Jaké informace nyní k úpravám ve financování České televize a Českého rozhlasu máme? Proč poslanci ODS hlasovali při volbě finalistů na obsazení volných míst v Radě ČT pro zástupce ANO? A s čím jde generální ředitel televize za ministrem kultury? I na tyto otázky odpovídá ve čtvrteční epizodě František Trojan.
