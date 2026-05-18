Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Až vás robot obejme
18. 5. 202623 minut

Sjezd sudetských Němců v Brně: urážení Posselta je nefér. Právě on vyšachoval protičeské nálady

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Lindnerem

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. V Česku jde o téma, které se v posledních týdnech hojně řeší a jež mnozí považovali za politicky uzavřené. Sjezd, který se uskuteční o víkendu, mají organizátoři a část opozice za přelomový symbol smíření a definitivní tečku za minulostí. Vládní koalice naopak bije na poplach. Poslanecká sněmovna dokonce schválila rezoluci proti konání sjezdu a z úst vládních politiků slyšíme varování před otevíráním starých ran, revizionismem nebo zpochybňováním Benešových dekretů. Kritika míří i jmenovitě k Berndu Posseltovi, který vede hlavní proud určující směr sdružení. Podle Tomáše Lindnera je to ale absurdní, protože právě Posselt je tím, který vyšachoval protičeské nálady a dlouhodobě usiluje o smíření a česko-německou spolupráci. Jaký byl ale vývoj sdružení a co víme o jeho členské základně? Jaký byl a je jeho politický vliv v Německu? Jak sjezdy sudetských Němců probíhaly v současnosti? Odpovědi najdete v pondělní epizodě.

