18. 5. 20261 hodina 5 minut

Ketamin v terapii pomáhá překonat to nejtemnější v nás. Sama o sobě ale látka problémy nevyřeší

Záznam debaty v Knihovně Václava Havla o ketaminem asistované terapii v praxi

Zuzana Machálková

Účinnost a bezpečnost ketaminem asistované terapie (KAT) potvrzují stovky vědeckých studií. Látka, která se využívá u lidí i zvířat jako anestetikum, může pomáhat lidem trpícím depresí, úzkostnými poruchami, PTSD či poruchami příjmu potravy. A KAT pomohla také Kláře. Z dětství i dospělosti si nesla těžká traumata, která se jí nedařilo zpracovat skrze klasickou terapii. Pomohla jí až ta, při které dostala ketamin. Svůj příběh i zkušenost s touto látkou sdílela na další debatě Respektu v Knihovně Václava Havla. Terapeutka Daniela Koubková z pražské psychedelické kliniky Psyon a České psychedelické společnosti zase vysvětlila, jak přesně ketamin na člověka působí, pro koho je terapie vhodná a pro koho nikoliv, jaký je průběh a jak je možné se ke KAT dostat. Moderuje Zuzana Machálková.

