Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
12. 3. 20261 hodina 5 minut

Z prezidenta se vyklubal dobrý politický hráč a v jistém smyslu opravdu vede opozici. Porazit ho bude těžké

S politologem Lubomírem Kopečkem o Babišově vládě, prezidentovi a šancích nových politických stran

Tomáš Brolík
,
Štěpán Sedláček
Petr Pavel v PS, 3.3.2026 Autor: Matěj Stránský

"Petr Macinka má pravdu, že z hlediska některých věcí je Petr Pavel nepochybně opozičním prezidentem. On se od toho logicky distancuje a říká, že to není pravda. Ale opravdu je primárně - byť nejenom - reprezentantem lidí, kteří nevolili stávající vládní strany,“ říká politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity, ale zároveň dodává, že hlava státu má důvěru například i 16 procent příznivců SPD. Jakým politickým hráčem je tedy český prezident po třech letech vykonávání mandátu? Koho proti němu postaví ANO v příštích prezidentských volbách? A jsou Motoristé odsouzeni k politickému konci? Nejen o tom diskutoval Lubomír Kopeček s Tomášem Brolíkem na Debatě Respektu v Brně.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

