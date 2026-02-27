Z prezidenta se vyklubal dobrý politický hráč a v jistém smyslu opravdu vede opozici. Porazit ho bude těžké
S politologem Lubomírem Kopečkem o Babišově vládě, prezidentovi a šancích nových politických stran
"Petr Macinka má pravdu, že z hlediska některých věcí je Petr Pavel nepochybně opozičním prezidentem. On se od toho logicky distancuje a říká, že to není pravda. Ale opravdu je primárně - byť nejenom - reprezentantem lidí, kteří nevolili stávající vládní strany,“ říká politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity, ale zároveň dodává, že hlava státu má důvěru například i 16 procent příznivců SPD. Jakým politickým hráčem je tedy český prezident po třech letech vykonávání mandátu? Koho proti němu postaví ANO v příštích prezidentských volbách? A jsou Motoristé odsouzeni k politickému konci? Nejen o tom diskutoval Lubomír Kopeček s Tomášem Brolíkem na Debatě Respektu v Brně.
