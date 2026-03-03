Trump odpoutává pozornost od Epsteinových spisů a zbavuje se lidí, kteří nejsou dostatečně loajální
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou
Výtah Respektu: Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o zesnulém sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi před pár dny zveřejnilo dokumenty FBI, které souvisejí s obviněním, že prezident Donald Trump sexuálně napadl nezletilou dívku. Proč je zveřejnilo až nyní? Je náhoda, že šéf Bílého domu dělá zásadní rozhodnutí zrovna v době, kdy má ministerstvo zveřejnit další informace k jeho roli v Epsteinově kauze? Proč vlastně odvolal ministryni pro vnitřní bezpečnost Kristi Noem a jak je to s ekonomickou situací v USA, kterou Trump tak opěvuje? I o tom mluví v úterní epizodě Dominika Perlínová.
