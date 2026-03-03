0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
4. 3. 2026

Babiš se snaží zdiskreditovat vlivná média. Seznam se nyní brání žalobou

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Společnost Seznam podala žalobu na premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Ten opakovaně nejen na tiskových konferencích, ale i na svých sociálních sítích či během proslovů ve sněmovně uráží novináře a novinářky Novinek a Seznam Zpráv, které pod Seznam spadají - s tím, že lžou a manipulují s fakty. Podle Seznamu navíc předseda vlády opakovaně šíří nepravdivá tvrzení ohledně toho, že majitel společnosti Ivo Lukačovič krátí daně. O co se Babišova tvrzení opírají? A proč vytváří tlak zrovna na média vlastněná Seznamem? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě Filip Zelenka.

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

398 článků
398 podcastů
Všechno k sérii

