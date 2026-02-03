Proč Írán útočí i na Emiráty či Katar? A zapojí se do bojů proti teokratickému režimu také EU?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou
Výtah Respektu: Konflikt na Blízkém východě pokračuje třetím dnem. Poté, co USA a Izrael v sobotu ráno letecky zaútočily na Írán, který okamžitě přistoupil k odvetě. Podle íránského Červeného půlměsíce si americké a izraelské útoky doposud vyžádaly přes 550 obětí. Ty zůstaly i po íránských protiútocích, které míří nejen na Izrael, ale také do zemí v Perském zálivu. Týká se to třeba Spojených arabských emirátů, Bahrajnu i Kataru. Proč Írán útočí právě na ně? Jaká je reakce Íránců a Íránek na vnější útok - přičemž Spojené státy a Izrael vyzvaly lidi ke svržení režimu? A má po zabití nejvyššího duchovního vůdce šanci se udržet? Nejen o tom mluví v pondělní epizodě Dominika Perlínová.
