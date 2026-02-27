27. 2. 20261 hodina 1 minuta
Fotbalový šampionát v Kataru provázela kritika, ale když zazněla píšťalka, všechno šlo stranou
O souvislostech mezi hraním, politikou a vlivem debatují Jaromír Möwald z Radia Wave a Bartoloměj Černík z deníku Sport
Jak velmoci získávají vliv díky sportu a videohrám? Jak souvisí Saúdská Arábie s videohrou Sims - simulací reálného života? A jak si autoritářské režimy kupují naši pozornost tím, že pořádají velké sportovní události? V debatě Respektu o tom v Olomouci mluvila Magdaléna Fajtová s videoherním novinářem Jaromírem Möwaldem z Radia Wave a fotbalovým novinářem z deníku Sport Bartolomějem Černíkem.
