Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
27. 2. 20261 hodina 1 minuta

Fotbalový šampionát v Kataru provázela kritika, ale když zazněla píšťalka, všechno šlo stranou

O souvislostech mezi hraním, politikou a vlivem debatují Jaromír Möwald z Radia Wave a Bartoloměj Černík z deníku Sport

Magdaléna Fajtová

Jak velmoci získávají vliv díky sportu a videohrám? Jak souvisí Saúdská Arábie s videohrou Sims - simulací reálného života? A jak si autoritářské režimy kupují naši pozornost tím, že pořádají velké sportovní události? V debatě Respektu o tom v Olomouci mluvila Magdaléna Fajtová s videoherním novinářem Jaromírem Möwaldem z Radia Wave a fotbalovým novinářem z deníku Sport Bartolomějem Černíkem.

Podcast je součástí série

Veřejné debaty

118 článků
53 podcastů
Všechno k sérii

