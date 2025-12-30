30. 12. 202558 minut
Aby umělá inteligence nepsala písemky a pak je i neznámkovala
S Janem Švecem a Markem Ruttnerem proměně lidských činností pod vlivem velkých jazykových modelů a o tom, kam vývoj AI spěje. Ptala se Dominika Perlínová.
Máme se bát AI a co čekat od dalšího vývoje generativní umělé inteligence? Nejen o tom diskutovali Jan Švec z Katedry Kybernetiky Západočeská univerzity v Plzni a Marek Ruttner z neziskové vzdělávací organizace Nvias. Debatu Respektu v Moving Station Plzeň moderovala Dominika Perlínová.
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].