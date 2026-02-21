21. 2. 202649 minut
Pomohlo by Melanii jezdit místo za Trumpy na trampy? A může být terorismus spouštěčem lásky?
Dělníci kultury #43 mimo jiné o seriálu Jak se dostat z Belfastu do nebe, o knize Jáchyma Topola či o albu Cerulean producenta Dannyho L Harlea
Dělníci kultury #43: V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- filmy Jima Jarmusche Otec Matka Sestra Bratr, Isakiho Lacuesty Jednoho roku, jedné noci a Bouřlivé výšiny režisérky Emeraldy Fennell
- dokument Melania
- seriál Jak se dostat z Belfastu do nebe (Netflix)
- album Cerulean producenta Dannyho L Harlea
- knihy Jáchyma Topola Peklo neexistuje (Torst) a Alberta Camuse Úvahy o terorismu (Triáda)
- výstavy Osada Jehličí: Na tváři mech (Xao / galerie & knihkupectví), 12/15 Přece... a Tereza Eisnerová: Mumie v krajkách (obojí GASK)
