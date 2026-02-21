0:00
Astrounat Brázda
21. 2. 202649 minut

Pomohlo by Melanii jezdit místo za Trumpy na trampy? A může být terorismus spouštěčem lásky?

Dělníci kultury #43 mimo jiné o seriálu Jak se dostat z Belfastu do nebe, o knize Jáchyma Topola či o albu Cerulean producenta Dannyho L Harlea

Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek
,
Jan H. Vitvar

Dělníci kultury #43: V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • filmy Jima Jarmusche Otec Matka Sestra Bratr, Isakiho Lacuesty Jednoho roku, jedné noci a Bouřlivé výšiny režisérky Emeraldy Fennell
  • dokument Melania
  • seriál Jak se dostat z Belfastu do nebe (Netflix)
  • album Cerulean producenta Dannyho L Harlea
  • knihy Jáchyma Topola Peklo neexistuje (Torst) a Alberta Camuse Úvahy o terorismu (Triáda)
  • výstavy Osada Jehličí: Na tváři mech (Xao / galerie & knihkupectví), 12/15 Přece... a Tereza Eisnerová: Mumie v krajkách (obojí GASK)
