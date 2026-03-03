Řehka není zcela bez viny, ale ministr obrany se mu zjevně mstí
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou
Výtah Respektu: Prezident Petr Pavel měl v úterý proslov ve Sněmovně, kdy před poslanci a poslankyněmi mluvil mimo jiné o výdajích na obranu. Uvedl , že v současnosti není jediný důvod na jejich snižování. V tom se shoduje s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, který je v této věci ve sporu s ministrem obrany Jaromírem Zůnou nominovaným hnutím SPD. Ten se nedávno nechal slyšet, že obranyschopnost Česka se dá měřit i jinak. A není to jejich jediný spor. Zůna například Řehkovi nedoporučil nejen služební cestu do USA, ale ani vystoupení v nedělních Otázkách Václava Moravce. V čem dalším je mezi nimi napětí? Je to Zůnova msta, nebo je Řehka tím problémovým, když měl konflikt i s exministryní obrany Janou Černochovou? A odvolá ho vláda ještě před koncem koncem funkčního období, tedy do srpna? Nejen na to v úterní epizodě odpovídá Ondřej Kundra.
