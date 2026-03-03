0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
3. 3. 202619 minut

Řehka není zcela bez viny, ale ministr obrany se mu zjevně mstí

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Prezident Petr Pavel měl v úterý proslov ve Sněmovně, kdy před poslanci a poslankyněmi mluvil mimo jiné o výdajích na obranu. Uvedl , že v současnosti není jediný důvod na jejich snižování. V tom se shoduje s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, který je v této věci ve sporu s ministrem obrany Jaromírem Zůnou nominovaným hnutím SPD. Ten se nedávno nechal slyšet, že obranyschopnost Česka se dá měřit i jinak. A není to jejich jediný spor. Zůna například Řehkovi nedoporučil nejen služební cestu do USA, ale ani vystoupení v nedělních Otázkách Václava Moravce. V čem dalším je mezi nimi napětí? Je to Zůnova msta, nebo je Řehka tím problémovým, když měl konflikt i s exministryní obrany Janou Černochovou? A odvolá ho vláda ještě před koncem koncem funkčního období, tedy do srpna? Nejen na to v úterní epizodě odpovídá Ondřej Kundra.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

398 článků
398 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články