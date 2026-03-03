0:00
Astrounat Brázda
Česko3. 3. 20263 minuty

Seznam žaluje Andreje Babiše kvůli slovním útokům

Provozovatel největších zpravodajských serverů reaguje na útoky premiéra

Filip Zelenka

Internetová společnost Seznam podala žalobu na premiéra Andreje Babiše. Týká se výpadů předsedy hnutí ANO vůči redaktorům webů Seznam Zprávy, Novinky.cz a deníku Právo a také proti majiteli společnosti Ivu Lukačovičovi. Miliardová technologická společnost proto podala k soudu žalobu na ochranu pověsti právnické osoby, a to „z důvodu sílících útoků na naši společnost a její zástupce“, uvedla pro Respekt mluvčí společnosti Aneta Kapuciánová.

Jak Respekt před pár týdny popsal, premiér Babiš od voleb v říjnu nešetří kritikou médií pod touto značkou. Seznam Zprávy a Novinky.cz opakovaně kritizuje na sociálních sítích, v ostatních médiích (např. v rozhovorech pro Echo24 nebo Parlamentní listy) i u řečnického pultíku ve sněmovně. Několikrát je označil za nejprolhanější či přímo zkorumpovaná bývalou vládou Petra Fialy.

Babiš rovněž několikrát zopakoval, že majitel Seznamu Ivo Lukačovič neplatí daně z dividend, které si ze Seznamu nechává vyplatit, protože mateřská společnost Seznamu sídlí mimo Česko. Konkrétně premiér uvedl, že se Lukačovič tímto způsobem vyhnul placení daní ve výši 900 milionů korun. To Seznam v tiskovém prohlášení, které má Respekt k dispozici, označuje za „nepravdivé tvrzení“.

V delším textu, který členové představenstva Seznamu uveřejnili na platformě Médium.cz, je uvedeno, že Seznam.cz, Seznam Zprávy i Novinky.cz mají sídlo v Česku a majitel Ivo Lukačovič je daňovým rezidentem v Česku. Dále členové představenstva píší, že Seznam.cz patří mezi největší plátce daní v zemi – sám Lukačovič v minulosti uvedl, že Seznam od svého vzniku v roce 1996 odvedl v Česku na daních před 40 miliard korun.

