Izrael a Hizballáh se vzájemně ostřelují, válka v Íránu rapidně zvedá cenu plynu
Garrigue: jak se orientovat ve válce v Íránu
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Teheránu,
dnešní newsletter bude opět velmi netradiční – vzhledem k dění na Blízkém východě jsme dost zahlcení psaním a rozhovory nejen o Íránu, ale i o celém regionu, o tom, jaká je vlastně strategie Spojených států a Izraele a co čeká Írán v případě, že padne jeho autoritářský islamistický režim. Proto vám dnes nabízíme rychlý zpravodajský přehled a také tipy na články a rozhovory, které si k orientaci v celé situaci můžete přečíst. Díky za pochopení a čtěte nás i dál!
