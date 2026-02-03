0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
2. 3. 20266 minut

Izrael a Hizballáh se vzájemně ostřelují, válka v Íránu rapidně zvedá cenu plynu

Garrigue: jak se orientovat ve válce v Íránu

Magdaléna Fajtová
,
Redakce Respekt

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Teheránu, 

dnešní newsletter bude opět velmi netradiční – vzhledem k dění na Blízkém východě jsme dost zahlcení psaním a rozhovory nejen o Íránu, ale i o celém regionu, o tom, jaká je vlastně strategie Spojených států a Izraele a co čeká Írán v případě, že padne jeho autoritářský islamistický režim. Proto vám dnes nabízíme rychlý zpravodajský přehled a také tipy na články a rozhovory, které si k orientaci v celé situaci můžete přečíst. Díky za pochopení a čtěte nás i dál!

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Teheránu, 

dnešní newsletter bude opět velmi netradiční – vzhledem k dění na Blízkém východě jsme dost zahlcení psaním a rozhovory nejen o Íránu, ale i o celém regionu, o tom, jaká je vlastně strategie Spojených států a Izraele a co čeká Írán v případě, že padne jeho autoritářský islamistický režim. Proto vám dnes nabízíme rychlý zpravodajský přehled a také tipy na články a rozhovory, které si k orientaci v celé situaci můžete přečíst. Díky za pochopení a čtěte nás i dál! 

