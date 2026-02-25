Rozvedené, zajištěné a bez druhé směny. Ženy mění pohled společnosti na stáří
Ženy XYZ #34: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Ženy XYZ #34: Díky prodlužování věku dožití, emancipaci i posouvání věku odchodu do důchodu se v posledních letech výrazně mění postavení ženy nad 55 let. Archetyp babičky pečující v ústraní domova o vnoučata se rozpadá, což vede nejen k osvobození, ale i ke střetům s mladší generací, která výpomoc prarodičů často potřebuje pro své fungování. Uspořádání nukleární rodiny, pracovního trhu ani síť školek a dětských skupin totiž neodpovídá potřebám dnešních rodičů. Redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová i Clara Zanga diskutovaly v podcastu Ženy XYZ také o tom, co o roli babiček říká věda a zda končí éra mizení žen z veřejného prostoru.
