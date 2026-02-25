0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
4. 3. 20261 hodina 2 minuty

Rozvedené, zajištěné a bez druhé směny. Ženy mění pohled společnosti na stáří

Ženy XYZ #34: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Ženy XYZ #34: Díky prodlužování věku dožití, emancipaci i posouvání věku odchodu do důchodu se v posledních letech výrazně mění postavení ženy nad 55 let. Archetyp babičky pečující v ústraní domova o vnoučata se rozpadá, což vede nejen k osvobození, ale i ke střetům s mladší generací, která výpomoc prarodičů často potřebuje pro své fungování. Uspořádání nukleární rodiny, pracovního trhu ani síť školek a dětských skupin totiž neodpovídá potřebám dnešních rodičů. Redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová i Clara Zanga diskutovaly v podcastu Ženy XYZ také o tom, co o roli babiček říká věda a zda končí éra mizení žen z veřejného prostoru. 

