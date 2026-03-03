0:00
Respekt
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
10. 3. 20261 hodina 16 minut

Přežít znamená zvítězit. Co čekat od Modžtaby Chameneího v čele íránského režimu

S Tomášem Lindnerem, Dominikou Perlínovou a Magdalénou Fajtovou o vývoji války USA a Izraele proti Íránu.

Štěpán Sedláček

Jak se po deseti dnech od prvního útoku, který zabil mimo jiné ajatolláha Alího Chameneího, jeví motivace vlád Spojených států a Izraele začít válku? Kam sahá ochota Íránců bránit režim vzývající mučednictví v boji proti americkému a izraelskému„satanovi“? Jaký Írán může povstat z válečných plamenů? Co čekat od nově zvoleného nejvyššího duchovního vůdce? A jak v rozbouřených válečných vodách zatím kormidlují Evropané? Nejen o tom diskutují Tomáš Lindner, Dominika Perlínová a Magdaléna Fajtová v Zeitgeistu. Moderuje Štěpán Sedláček.

Zeitgeist

Zeitgeist

