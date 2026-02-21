0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
7. 3. 202651 minut

Jak se hudebně vyrovnat s trapným rozchodem? A na co myslí existencialisté, když čekají na tramvaj?

Dělníci kultury #44 o koncertu Florence & The Machine, albu Gorillaz či výstavě v Centru současného umění DOX

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek
,
Clara Zanga

Dělníci kultury #44: V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek, Jan H. Vitvar a tentokrát Clara Zanga debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • koncert Florence & The Machine (02 Arena)
  • alba kapely Gorillaz The Mountain, zpěvačky Mitski Nothing´s About to Happen to Me a hudebnice Lily Allen West End Girl
  • výstavy Štěpána Soukupa aka Epose 257 Landform (Galerie Mánes) a Hit By News (Centrum současného umění DOX)
  • knihy Pavla Klusáka Ženská práce (Host) a Sarah Bakewell V existencialistické kavárně (Host)
  • premiéru tanečního představení Burkicom & Jana Burkiewiczová: Směj se, pořád se směj! (Jatka78)
