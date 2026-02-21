7. 3. 202651 minut
Jak se hudebně vyrovnat s trapným rozchodem? A na co myslí existencialisté, když čekají na tramvaj?
Dělníci kultury #44 o koncertu Florence & The Machine, albu Gorillaz či výstavě v Centru současného umění DOX
Dělníci kultury #44: V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek, Jan H. Vitvar a tentokrát Clara Zanga debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- koncert Florence & The Machine (02 Arena)
- alba kapely Gorillaz The Mountain, zpěvačky Mitski Nothing´s About to Happen to Me a hudebnice Lily Allen West End Girl
- výstavy Štěpána Soukupa aka Epose 257 Landform (Galerie Mánes) a Hit By News (Centrum současného umění DOX)
- knihy Pavla Klusáka Ženská práce (Host) a Sarah Bakewell V existencialistické kavárně (Host)
- premiéru tanečního představení Burkicom & Jana Burkiewiczová: Směj se, pořád se směj! (Jatka78)
