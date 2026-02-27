0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
6. 3. 202633 minut

Vládní strany útočí na justici. Půjdou za hranici slovních výpadů?

Vládneme, nerušit #50: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

František Trojan
,
Filip Zelenka
,
Kristýna Jelínková

Vládneme, nerušit #50: Andrej Babiš zpochybňuje nezávislost soudů kvůli případu Čapí hnízdo, Tomio Okamura zase odmítá, že by jeho rasistické plakáty s chirurgy z dovozu porušovaly zákon a celou věc označuje za politický proces. A Petr Macinka předem vylučuje podání kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu v záležitosti nejmenování Filipa Turka ministrem kvůli tomu, že většinu osazenstva soudu jmenoval prezident Petr Pavel, a proto muži a ženy spravedlnosti nejsou podle jeho názoru nestranní. Co to znamená pro justici? Bude chtít Babišova vláda změnit její fungování? A jak se změní dynamika vláda poté, co bude poslanecká sněmovna hlasovat o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání? O tom všem mluví v dalším dílu politického podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka. Čtěte také: „Deep state“ po Česku. Kdo chce svrhnout Babiše a jak se tomu jeho vláda brání?

