„Deep state“ po Česku. Kdo chce svrhnout Babiše a jak se tomu jeho vláda brání?
V týdnu, kdy se rozhoduje o jeho vydání, přišel premiér se zásadním sdělením o fungování státu
V týdnu, kdy se na program Poslanecké sněmovny dostala žádost o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání, poskytl premiér rozhovor serveru Parlamentní listy. V něm mimo jiné zmínil, že v Česku funguje „deep state“. „Jsou tam různí komentátoři, novináři, neziskovky, úředníci a další veřejní činitelé,“ řekl serveru. Závažná slova pak zopakoval i na plénu sněmovny.
V zásadě jimi tvrdí, že český stát funguje podle teorie, kterou v posledních letech nejvíce uplatňoval Donald Trump se svým okolím. Ta říká, že o dění nerozhodují volení politici, ale jakási entita v pozadí, která s Trumpem nesouhlasí a připravuje jeho pád, jakýsi státní převrat. A podobně o sobě tedy smýšlí i český premiér.
Mohlo by se zdát, že tohle přesvědčení je spíš řečnickým obratem souvisejícím právě s jeho vydáváním, ale podle některých kroků se zdá, že koaliční politici skutečně „deep state“ odhalili a vláda pracuje na jeho demontáži. V prvních měsících nového kabinetu je tak v oblastech, které má Babiš za problematické, poměrně rušno. Co konkrétně má být výsledným stavem, tedy kam až chtějí snahy politiků zajít, ovšem jasné není. Zatím pro ně největší terč představují nezávislá média a státní správa, ale slovy ostřelují i justici.
