0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko5. 3. 20267 minut

„Deep state“ po Česku. Kdo chce svrhnout Babiše a jak se tomu jeho vláda brání?

V týdnu, kdy se rozhoduje o jeho vydání, přišel premiér se zásadním sdělením o fungování státu

František Trojan
,
Kristýna Jelínková

V týdnu, kdy se na program Poslanecké sněmovny dostala žádost o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání, poskytl premiér rozhovor serveru Parlamentní listy. V něm mimo jiné zmínil, že v Česku funguje „deep state“. „Jsou tam různí komentátoři, novináři, neziskovky, úředníci a další veřejní činitelé,“ řekl serveru. Závažná slova pak zopakoval i na plénu sněmovny.

V zásadě jimi tvrdí, že český stát funguje podle teorie, kterou v posledních letech nejvíce uplatňoval Donald Trump se svým okolím. Ta říká, že o dění nerozhodují volení politici, ale jakási entita v pozadí, která s Trumpem nesouhlasí a připravuje jeho pád, jakýsi státní převrat. A podobně o sobě tedy smýšlí i český premiér.

Mohlo by se zdát, že tohle přesvědčení je spíš řečnickým obratem souvisejícím právě s jeho vydáváním, ale podle některých kroků se zdá, že koaliční politici skutečně „deep state“ odhalili a vláda pracuje na jeho demontáži. V prvních měsících nového kabinetu je tak v oblastech, které má Babiš za problematické, poměrně rušno. Co konkrétně má být výsledným stavem, tedy kam až chtějí snahy politiků zajít, ovšem jasné není. Zatím pro ně největší terč představují nezávislá média a státní správa, ale slovy ostřelují i justici.

↓ INZERCE

Až to bude, zajásám

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články