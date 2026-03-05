0:00
Astrounat Brázda
5. 3. 20267 minut

Válka v Íránu pokračuje a svět řeší, co bude dál

Garrigue: Válka v Íránu pokračuje – Češi se vracejí domů – Spojené státy nevědí, jak by měla skončit

Dominika Perlínová
,
Redakce Respekt

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Teheránu. 

i v dnešním newsletteru zůstaneme na Blízkém východě, který zcela pohlcuje naši zahraniční agendu. Konflikt stále pokračuje a rozšiřuje se i do okolních zemí, s postupujícími dny ale máme trochu lepší a přesnější informace. V redakci se tak věnujeme například tomu, jak se Spojené státy rozhodly, že právě teď na Írán zaútočí, i jakou reakci to u voličů prezidenta Trumpa vyvolalo. Probíráme také možnosti dalšího vývoje v Íránu i různé alternativy k současnému režimu a v neposlední řadě českou pozici. I proto vám dnes nabízíme rychlý zpravodajský přehled a také tipy na články a rozhovory, které si k orientaci v celé situaci můžete přečíst. Díky za pochopení a čtěte nás i dál! 

