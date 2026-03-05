Válka v Íránu pokračuje a svět řeší, co bude dál
Garrigue: Válka v Íránu pokračuje – Češi se vracejí domů – Spojené státy nevědí, jak by měla skončit
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Teheránu.
i v dnešním newsletteru zůstaneme na Blízkém východě, který zcela pohlcuje naši zahraniční agendu. Konflikt stále pokračuje a rozšiřuje se i do okolních zemí, s postupujícími dny ale máme trochu lepší a přesnější informace. V redakci se tak věnujeme například tomu, jak se Spojené státy rozhodly, že právě teď na Írán zaútočí, i jakou reakci to u voličů prezidenta Trumpa vyvolalo. Probíráme také možnosti dalšího vývoje v Íránu i různé alternativy k současnému režimu a v neposlední řadě českou pozici. I proto vám dnes nabízíme rychlý zpravodajský přehled a také tipy na články a rozhovory, které si k orientaci v celé situaci můžete přečíst. Díky za pochopení a čtěte nás i dál!
