0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
5. 3. 20263 minuty

Ranní postřeh Marka Torčíka: Nedělat unáhlená gesta

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Marek Torčík

Česká literární obec minulý týden dostala studenou sprchu. Podle předsedy grantové komise Radovana Auera má letos balík peněz na literární periodika a festivaly oproti loňskému roku klesnout zhruba o 40 procent. Komise proto podporu zatím nerozdělila a vyzvala ministerstvo, aby při finalizaci rozpočtu částku navýšilo. Vzkaz je jednoduchý: s takovým propadem některé zavedené časopisy nepřežijí a část akcí se vůbec neuskuteční. A to v roce, kdy má být Česko čestným hostem na Frankfurtském knižním veletrhu.

Ministr kultury Oto Klempíř reagoval po vzoru své slovenské kolegyně Martiny Šimkovičové útokem. Mluví o dezinformacích, o konci éry, kdy si umělci o dotacích rozhodovali sami. To teď budou dělat Motoristé.

Rozpočet ministerstva kultury se přitom dlouhodobě drží pod jedním procentem toho státního. Letošní škrty přitom nejsou ojedinělé. S menším balíkem peněz bude operovat také ministerstvo životního prostředí, které je pod vedením strany Motoristé sobě. Její předseda Petr Macinka otevřeně mluví o tom, že na resortu „poteče zelená krev“, rád by totiž oním pouštěním žilou ulehčil možnost podnikání v CHKO svým sponzorům v čele s Františkem Fabičovičem. 

↓ INZERCE

„Šetřit musíme všichni,“ hlásá Oto Klempíř. Individuální dotace v oblasti literatury se přitom pohybují v řádu desítek, maximálně stovek tisíc korun. Vláda Andreje Babiše zatím koncem ledna bez důkladnějšího vysvětlení schválila dotační program, z něhož v minulosti čerpaly firmy Agrofertu desítky milionů korun. Letos si tak holding opět může přijít až na 250 milionů. Také celkový rozpočet ministerstva zemědělství se má navýšit o 4,3 miliardy. Šetřit tedy zjevně nemusíme všichni – šetřit se bude na drobných, a to pouze tam, kde bude moci vláda škrty využít v politickém boji.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články