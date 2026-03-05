Ranní postřeh Marka Torčíka: Nedělat unáhlená gesta
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Česká literární obec minulý týden dostala studenou sprchu. Podle předsedy grantové komise Radovana Auera má letos balík peněz na literární periodika a festivaly oproti loňskému roku klesnout zhruba o 40 procent. Komise proto podporu zatím nerozdělila a vyzvala ministerstvo, aby při finalizaci rozpočtu částku navýšilo. Vzkaz je jednoduchý: s takovým propadem některé zavedené časopisy nepřežijí a část akcí se vůbec neuskuteční. A to v roce, kdy má být Česko čestným hostem na Frankfurtském knižním veletrhu.
Ministr kultury Oto Klempíř reagoval po vzoru své slovenské kolegyně Martiny Šimkovičové útokem. Mluví o dezinformacích, o konci éry, kdy si umělci o dotacích rozhodovali sami. To teď budou dělat Motoristé.
Rozpočet ministerstva kultury se přitom dlouhodobě drží pod jedním procentem toho státního. Letošní škrty přitom nejsou ojedinělé. S menším balíkem peněz bude operovat také ministerstvo životního prostředí, které je pod vedením strany Motoristé sobě. Její předseda Petr Macinka otevřeně mluví o tom, že na resortu „poteče zelená krev“, rád by totiž oním pouštěním žilou ulehčil možnost podnikání v CHKO svým sponzorům v čele s Františkem Fabičovičem.
„Šetřit musíme všichni,“ hlásá Oto Klempíř. Individuální dotace v oblasti literatury se přitom pohybují v řádu desítek, maximálně stovek tisíc korun. Vláda Andreje Babiše zatím koncem ledna bez důkladnějšího vysvětlení schválila dotační program, z něhož v minulosti čerpaly firmy Agrofertu desítky milionů korun. Letos si tak holding opět může přijít až na 250 milionů. Také celkový rozpočet ministerstva zemědělství se má navýšit o 4,3 miliardy. Šetřit tedy zjevně nemusíme všichni – šetřit se bude na drobných, a to pouze tam, kde bude moci vláda škrty využít v politickém boji.
