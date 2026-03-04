Proč USA vstoupily do další války na Blízkém východě? To možná neví ani sám Trump
Voliči jsou nespokojení, Kongres hrozí, že prezidentovi sváže ruce – přesto má šéf Bílého domu válku dál v rukou
Americký prezident v pondělí krátce před polednem v Bílém domě „promluvil k národu“ – poprvé od chvíle, kdy zatáhl Spojené státy do války s Íránem. USA spolu s Izraelem zaútočily v sobotu ráno a prezident, který situaci monitoroval ze svého floridského sídla v Mar-a-Lago, během víkendu natočil pouze dvě videa na svoje sociální sítě. V pondělí tak měl poprvé příležitost vysvětlit novinářům a potažmo voličům, proč Spojené státy na Írán zaútočily, jak dlouho může konflikt, jenž si už teď vyžádal šest amerických životů (a stovky íránských) trvat nebo čeho chce Washington na Blízkém východě dosáhnout.
„Dovolte mi, abych vás stručně informoval o operaci Epic Fury,“ začal svůj projev Donald Trump. Následujících pět minut strávil zmateným popisem časového harmonogramu amerického zapojení do konfliktu („ať to trvá jakkoli dlouho, je to v pořádku, ať to stojí, co to stojí“) a kritizováním íránského režimu („nemocný“ a „zlovolný“) – než náhle přešel k úplně jinému tématu: výzdobě Bílého domu.
„Tyto závěsy jsem vybral během svého prvního funkčního období,“ pochlubil se americkým novinářům a ukázal za sebe. „Vždycky jsem měl rád zlatou barvu.“ To ho přivedlo k tématu „nejkrásnějšího tanečního sálu na světě“, který právě staví, což i během jeho proslovu jasně dokazoval hluk z probíhající rekonstrukce. Poté pronesl obvyklou historku o tom, jak jeho žena začíná mít dost hluku ze stavby. Zasmálo se jen několik zaměstnanců Bílého domu, zatímco novináři se nevěřícně ujišťovali, že pro prezidenta není válka s Íránem směrem k nim dostatečně důležité téma.
Jednou za tisíc let
