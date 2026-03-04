Česká anomálie: superboháči, kteří nemají v regionu obdoby
Tuzemští miliardáři patří do světové elity
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Přechod z centrálně řízených ekonomik směrem k tržnímu řešení znamenal v devadesátých letech ve východní Evropě také neuvěřitelné přeskupení bohatství. Různé země zvolily rozdílné způsoby s odlišnými výsledky – někdo privatizoval rychle a téměř všechen státní majetek, někdo pomaleji a s větší rozvahou.
O 35 let později vidíme, že český přístup, který spočíval v co nejrychlejším rozprodání státního majetku, vygeneroval poměrně velkou skupinu superbohatých lidí. Dobře je to vidět třeba na žebříčku 500 nejbohatších lidí na Zemi, který průběžně dává dohromady americká agentura Bloomberg. V tomto seznamu totiž najdeme hned čtyři Čechy.
Ano, na první pohled to není moc; ale kolik dalších lidí z bývalého socialistického bloku v tomhle elitním klubu najdeme? Vyjma občanů Ruské federace je v první pětistovce nejbohatších občanů planety pouze jeden miliardář původem z někdejšího východního bloku: Ukrajinec Rinat Achmetov. Jinak žádný Polák, Slovák, Bulhar, Rumun, Estonec, Litevec ani Lotyš. Jen čtyři Češi a jeden Ukrajinec.
Česko zastupují Michal Strnad (místo 68), Renáta Kellnerová (místo 149), Daniel Křetínský (místo 283) a Karel Komárek (místo 322). A pokud bychom chtěli do českého žebříčku zařadit nejbohatšího Poláka Michała Sołowowa, umístil by se „u nás“ až na sedmé příčce, nejbohatší Slovák Tomáš Chrenek by pak bral desáté místo.
Zbývá vám 4 minuty čtení, ve kterých se dozvíte:
- Čím je způsobena anomálie enormního bohatství českých superboháčů?
- Jak byznys Babiše a ostatních miliardářů závisí na penězích z veřejných rozpočtů? A je to problém?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu