Česko5. 3. 202617 minut
Z ministerstva financí přišlo, že naši úředníci nesmějí mít víc než 50 tisíc hrubého
S Janem Vöröš Mušutou o radosti a frustraci z devíti let práce ve státní správě
Nebývá zvykem, aby ministerští úředníci, navíc ve vedoucí pozici, měli chuť otevřeně mluvit o poměrech na úřadu. Co vás k tomu vede?
Na ministerstvu školství jsem devět let a šestým rokem dělám ředitele odboru. Dva tři roky jsem měl pocit, že jde kvalita státní správy nahoru. Viděl jsem kolem sebe mladé srdcaře s dobrým vzděláním ze zahraničí a říkal jsem si – ano, teď se to zlomí a bude to fajn. Ale stalo se to, že ti lidé vyhořeli a odešli. A všem kolem to vlastně vyhovuje.
Andrej Babiš, muž z byznysu, nepřinesl změnu k lepšímu?
Myslel jsem si, že člověk, který vybudoval tak velkou firmu, bude ve státní správě oceňovat kvalitu řízení. Ale nijak se to neprojevilo. Mezi stranami nevidím žádný rozdíl. Ten narativ, že úředníci jsou škodná, je převládající napříč politickým spektrem.
